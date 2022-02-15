За оцінками ВООЗ, 186 мільйонів людей живуть із безпліддям. Низька рухливість сперматозоїдів, їхня нездатність ефективно переміщатися статевими шляхами жінки - часта причина низької чоловічої фертильності.

Читайте також: Як вчасно розпізнати інсульт і врятувати життя: головні ознаки та причини

Австралійські вчені з Університету Монаша з'ясували, що високочастотний ультразвук може підвищити рухливість сперматозоїдів, тим самим збільшуючи шанси на зачаття.

Ультразвук впливає на рухливість сперматозоїдів

Дослідники з'ясували, що сперматозоїди, на яких впливали за допомогою високочастотного ультразвуку, на 30% швидше переміщатимуться фаллопієвою трубою в тілі жінки. Також після 20-секундного впливу ультразвуку на ті ж 30% збільшилася кількість рухливих сперматозоїдів.

Важливість нового відкриття

Це дивовижне відкриття і ось чому – нині єдиним альтернативним способом корекції подібних чоловічих проблем було інвазивне лікування, пов'язане з проникненням в організм, з використанням пентоксифіліну. Така процедура сама собою має ризики, крім того, клітини, оброблені цією хімічною речовиною, швидко гинуть.

Лікування ультразвуком може допомогти парам зачати дитину – або шляхом збільшення фертильності завдяки природній репродукції, або шляхом відмови від інвазивних втручань у разі допоміжної репродукції.

Вчені стверджують, що ультразвуковий метод пропонує не лише неінвазивність, а отже, безпеку, а й економію часу для пацієнтів. Рухливість сперматозоїдів можна значно збільшити за 5 – 50 секунд високочастотним ультразвуком.