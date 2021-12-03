Нове дослідження сну

У дослідженні групи вчених зі Швеції та США брали участь 953 здорових добровольців. Щоб оцінити, як режим та якість сну впливають на коливання цукру в крові, учасники протягом двох тижнів носили трекери сну та портативні пристрої, які контролювали рівень глюкози щоранку після сніданку.

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Якісний сон нормалізує рівень цукру у крові

Результати показали, що час засинання значно впливає на рівень цукру – чим пізніше людина лягає, тим вища ймовірність розвитку субоптимального глікемічного контролю (високого рівня цукру). Водночас більш раннє засипання пов'язане зі здоровим рівнем коливання глюкози.

Добровольці, які не страждали на безсоння і нормально спали всю ніч, також мали нормальний рівень цукру. Вчені виявили цікавий феномен: якщо у людини був якісний сон, рівень глюкози в його крові був нижчим у порівнянні з іншими днями, коли він спав гірше. Це свідчить, що нормалізація сну дає миттєвий ефект поліпшення якості глікемічного контролю.

Ми припускаємо, що тривалість та якість сну є важливими змінюваними характеристиками способу життя для покращення метаболізму глюкози у здорових дорослих. Результати цього дослідження можуть бути основою для стратегії способу життя, в якому приділяється особлива увага розпорядку дня та забезпечення якісного безперервного сну,

– зазначили автори дослідження.

Нещодавно вчені розробили нову терапію проти діабету. Рослинний препарат має ефективно контролювати рівень цукру в крові та одночасно скоротити кількість побічних ефектів, які зазвичай спостерігаються на фоні лікування цукрового діабету другого типу.