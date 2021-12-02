Нове дослідження активності літніх людей

У новому дослідженні брали участь дві групи добровольців: 249 осіб віком від 21 до 64 років та 240 – віком від 65 до 90 років. Вони пройшли серію тестів для оцінки когнітивних функцій та ризику падінь — наприклад, їм пропонували встати зі стільця якнайшвидше, зігнути та розігнути коліно.

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Також учасники заповнили анкети, в яких відповіли на запитання щодо своєї щоденної фізичної активності та обсягів виконуваної роботи по дому. Більшість із тих, хто регулярно займався домашніми справами, були жінки.

Хатні справи – порятунок від деменції

Після коригування результатів з урахуванням віку, статі та інших факторів, виявилося, що показники когнітивних функцій у людей похилого віку від 65 до 90 років були на 14% вищими, якщо вони займаються роботою по дому в середньому 131 хвилину на тиждень.

Серед учасників групи від 21 року до 64 років цей показник становив 8%. На думку авторів дослідження, нижчі показники серед молодих учасників, швидше за все, пов'язані з тим, що їхні стан кращий, ніж у старшій групі, і когнітивні функції знижуються повільніше.

Вчені також виявили, що когнітивні здібності та властивості пам'яті були на 5% вищі у людей похилого віку, які займаються легкими і не обтяжливими домашніми справами, що не потребують серйозного фізичного навантаження. Найвищі показники мали добровольці, які приділяють таким заняттям у середньому 902 хвилини на тиждень. Їхні фізичні здібності також були кращими, у порівнянні з учасниками, які менше приділяють часу домашнім справам, а ризик падінь – нижчий.

Нещодавно результати нового великого дослідження підтвердили гіпотезу, що споживання кави потенційно знижує когнітивні порушення у літніх людей.