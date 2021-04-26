Як відбувалося дослідження

Вчені зібрали й проаналізували всі доступні дослідження з семи найбільших баз даних, які стосуються впливу фізичної активності на ефективність вакцинації і ймовірність захворіти та померти від інфекційних захворювань, в тому числі від пневмонії – найбільш частої причини смерті при COVID-19.

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У шести дослідженнях за участю понад півмільйона учасників ми знайшли послідовні та переконливі докази того, що дотримання рекомендацій з фізичної активності – 30 хвилин п'ять днів на тиждень – знижує ризик захворювання і смерті від інфекційних захворювань на 37%,

– зазначили вчені.

Вони відзначили, що ці висновки доповнюють результати недавнього американського дослідження, в якому також підтверджується прямий зв'язок фізичної активності зі зниженням імовірності зараження SARS-Cov-2.

Регулярна фізична активність покращує імунітет

Вчені також виявили надійні докази того, що регулярна фізична активність зміцнює імунну систему людини. У 35 незалежних рандомізованих дослідженнях регулярна фізична активність приводила до підвищення рівня антитіл імуноглобуліну IgA. Ці антитіла покривають слизову оболонку легень і інших органів, вразливих для вірусів і бактерій. Регулярна фізична активність також збільшує кількість Т-клітин, які "попереджають" імунну систему про вторгнення патогенів та регулюють її реакцію.

Нарешті, у вивчених нами дослідженнях вакцини виявилися більш ефективними, якщо їх роблять після програми фізичної активності. У людини, яка займається фізичними вправами, на 50% більше шансів мати більшу кількість антитіл після вакцинації в порівнянні з менш активними людьми,

– наголосили автори дослідження.

Чому це важливо