Як відбувалося дослідження

Експериментальну програму лікування постковідного синдрому за допомогою фізичних вправ розробили вчені з Лестерського університету (University of Leicester). У дослідженні брали участь 30 добровольців, які перенесли коронавірус і страждали від наслідків інфекції від двох до п'яти місяців.

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Деякі з них надійшли в стаціонари, в тому числі – зі штучною вентиляцією легенів. Вчені відзначили, що включили в програму тільки тих пацієнтів, у яких не було гострих симптомів, при яких протипоказані інтенсивні фізичні навантаження, і були стабільні з медичної точки зору.

Протягом шести тижнів учасники двічі на тиждень займалися фізичними вправами під керівництвом фахівців. Програма реабілітації включала аеробні навантаження – ходьба і бігова доріжка, – силові тренування на різні групи м'язів. Також добровольці відвідували консультації, де лікарі розповідали, як боротися з задишкою, безсонням, тривогою та іншими поширеними наслідками COVID-19.

Фізичне навантаження допомагає побороти постковід

Після завершення програми вчені провели серію тестів для оцінки стану учасників. Результати показали, що у всіх добровольців спостерігалося статистично значуще поліпшення сприятливості до фізичного навантаження, респіраторних симптомів, стомлюваності та когнітивних здібностей у порівнянні з вихідними даними. Серйозних ускладнень і випадків вибування через погіршення самопочуття зареєстровано не було.

Вчені назвали ці результати багатообіцяльними, і підкреслили, що необхідні подальші дослідження з великою кількістю учасників.