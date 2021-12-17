Сутінкова зона

Вчені досліджували активність мозку під час сутінкової зони – часом між сном та неспанням. І виявилося, що саме там спалахують іскри творчості.

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Після легкого сну люди мають підвищені можливості розв'язувати проблеми. Таке відкриття допоможе демістифікувати швидкоплинні ранні моменти сну та розкриває способи підвищення творчих здібностей.

З чуток, винахідник Томас Едісон використовував ці сутінкові миті. Він засинав у кріслі, утримуючи в руках дві сталеві кульки. Коли він засинав, кулі падали і цей звук будив вченого. Так йому вдавалося запам'ятати свої винахідницькі ідеї, перш ніж вони губилися у снах.2

Як відбувалося дослідження

В дослідженні взяли участь 103 здорові людини, науковці дали їм вирішити складне числове завдання. Добровольців попросили перетворити послідовності чисел на коротші, дотримуючись кількох простих правил. Їм не сказали, що друге число в послідовності завжди буде правильним остаточним числом. Виявлення цієї хитрощі серйозно скорочувало час розв'язання.

Після того, як добровольці вирішили частину завдань, вони отримали 20-хвилинну перерву у тихій темній кімнаті. Відкинувшись і тримаючи в руці еквівалент "будильника" Едісона – пляшку з водою – вони заплющили очі і постаралися відпочити. Весь цей час електроди відстежували їхні мозкові хвилі.

Близько половини учасників не спали. 24 заснули і залишилися в неглибокій стадії сну. Чотирнадцять людей перейшли у глибшу стадію сну.

Короткий сон покращує креативність

Після відпочинку учасники повернулися до свого завдання. Дослідники побачили різку різницю між групами: люди, які впали в неглибокий ранній сон, у 2,7 раза частіше виявляли прихований трюк, ніж люди, які не засинали, та у 5,8 раза частіше, ніж люди, які засипали глибше.