Знайшли простий спосіб покращити психічний стан
Під час пандемії дуже скоро з'ясувалося, що будь-які онлайн-розваги та тренування вдома не можуть компенсувати відсутність повсякденної активності. Вчені з'ясували, що спонтанні прогулянки набагато більше значать для психічного здоров'я, ніж здається.
Джерело:BMC
Як відбувалося дослідження
Дослідження провели за участю 106 пацієнтів з різними психічними захворюваннями. В основному добровольці страждали від хронічної тривожності та обсесивно-компульсивного розладу (ОКР). Деякі з них проходили лікування в стаціонарі, інші отримували медичну допомогу амбулаторно.
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Протягом тижня добровольці носили з собою смартфон з GPS-навігатором, який відстежував їхнє пересування. Пацієнти, які лікувалися в лікарні, могли в будь-який час виходити зі своєї палати, крім того, лікарі заохочували будь-яку активність, які дозволяють зберігати важливі життєві звички: спонтанні прогулянки, пробіжки та бесіди. Всі учасники заповнювали анкети, в яких оцінювали своє самопочуття і психічний стан.
Соціальна та фізична активність зменшує симптоми психічних порушень
Після закінчення наглядового періоду з'ясувалося, що навіть у найактивніших добровольців не зменшилися симптоми захворювання. Однак автори дослідження зробили важливе відкриття: чим більше учасники відвідували різних місць і залучалися до різного роду активності, тим вище був їхній рівень психологічного комфорту.
Водночас респонденти, які свідомо пересувалися тільки в обмеженому просторі (в основному через фобії) відчували більше депресивних симптомів.
Наші результати показують, що для зменшення симптомів психічних розладів однієї фізичної активності недостатньо, однак вона може поліпшити суб'єктивне відчуття щастя,
– зазначили науковці.
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