Знайшли простий спосіб покращити психічний стан

Під час пандемії дуже скоро з'ясувалося, що будь-які онлайн-розваги та тренування вдома не можуть компенсувати відсутність повсякденної активності. Вчені з'ясували, що спонтанні прогулянки набагато більше значать для психічного здоров'я, ніж здається.

Як відбувалося дослідження

Дослідження провели за участю 106 пацієнтів з різними психічними захворюваннями. В основному добровольці страждали від хронічної тривожності та обсесивно-компульсивного розладу (ОКР). Деякі з них проходили лікування в стаціонарі, інші отримували медичну допомогу амбулаторно.

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Протягом тижня добровольці носили з собою смартфон з GPS-навігатором, який відстежував їхнє пересування. Пацієнти, які лікувалися в лікарні, могли в будь-який час виходити зі своєї палати, крім того, лікарі заохочували будь-яку активність, які дозволяють зберігати важливі життєві звички: спонтанні прогулянки, пробіжки та бесіди. Всі учасники заповнювали анкети, в яких оцінювали своє самопочуття і психічний стан.

Соціальна та фізична активність зменшує симптоми психічних порушень

Після закінчення наглядового періоду з'ясувалося, що навіть у найактивніших добровольців не зменшилися симптоми захворювання. Однак автори дослідження зробили важливе відкриття: чим більше учасники відвідували різних місць і залучалися до різного роду активності, тим вище був їхній рівень психологічного комфорту.

Водночас респонденти, які свідомо пересувалися тільки в обмеженому просторі (в основному через фобії) відчували більше депресивних симптомів.

Наші результати показують, що для зменшення симптомів психічних розладів однієї фізичної активності недостатньо, однак вона може поліпшити суб'єктивне відчуття щастя,

– зазначили науковці.