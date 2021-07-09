Як відбувалося дослідження

У дослідженні, проведеному вченими Стенфордського університету, брали участь близько 1 тисячі учнів третіх і п'ятих класів зі шкіл, які розміщені в неблагополучних районах Сан-Франциско. Деякі з них живуть за межею бідності, і цей фактор дуже негативно впливає на якість сну, відзначили автори дослідження.

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Такі діти перебувають в постійному стресі та напрузі, в тому числі через криміногенну обстановку, тому часто вони довго не можуть заснути. Учасників розділили на три групи, і в одній з них школярі двічі на тиждень на уроках фізкультури навчалися дихальної техніки, запозичених з йоги.

У контрольній групі діти виконували звичайні фізичні вправи в рамках шкільної програми. Ще в одній школі була реалізована навчальна програма з розвитку уважності та управління стресом.

Вплив дихальних практик на якість сну

Дітей навчали техніки усвідомленого дихання відповідно до віку. Так, дітям молодшого віку пропонувалося виконати вправу "подих морської зірки", в якому вони представляли, що їх рука – це морська зірка, яка піднімається на вдиху. Старші учасники практикували "подих океану", роблячи вдих через ніс і видих через рот.

Через три місяці автори дослідження відібрали 58 дітей, які практикують усвідомлене дихання, і 57 учасників з контрольної групи.

Для оцінки якості їх сну вчені використовували метод полісомнографії – золотого стандарту вимірювання показників під час сну.

Результати показали, що діти з групи дихальних практик спали в середньому на 74 хвилини більше в порівнянні з однолітками, які займалися звичайними фізичними вправами.

Якість їх сну була кращою в тому числі завдяки тривалішій фазі швидкого сну (фази швидкого руху очей), необхідної для розвитку нейронів, когнітивних і емоційних функцій.

Разом з тим діти групи дихальних практик повідомили, що стали частіше відчувати стрес. На думку вчених, причина цього проста:

Ймовірно, програма усвідомленого дихання допомогла їм зрозуміти, що таке стрес і вони навчилися краще його розпізнавати у себе,

– повідомили автори дослідження.