Знайшли простий спосіб покращити жіноче здоров'я після менопаузи

У постменопаузі, яка настає в середньому після 50 – 55 років, організм вже адаптувався до низького рівня гормонів, однак в цей період дуже важливо тримати своє здоров'я під контролем. Вчені з Бразилії запропонували жінкам цього віку простий і дуже приємний спосіб підтримувати фігуру і метаболізм в нормі – танцювати кілька разів на тиждень.

Нове дослідження

Автори нового дослідження вирішили оцінити вплив танцювальних практик на фізичну форму, метаболічний профіль і самооцінку, яка нерідко знижується у жінок зрілого віку. Протягом 16 тижнів 36 жінок в постменопаузі (середній вік 57 років) займалися танцями три рази на тиждень по 90 хвилин.

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До початку дослідження і після закінчення наглядового періоду вчені порівняли наступні показники: склад тіла (жир і м'язова маса), ліпідний склад крові, функціональний стан і рівень самооцінки.

Вплив танців на здоров'я жінок

Результати показали, що у всіх учасниць знизився рівень тригліцеридів - жирів, підвищення яких збільшує ризик серцево-судинних захворювань, – і підвищився рівень "хорошого» холестерину".

Танцювальна терапія також позитивно вплинула на координацію, аеробну здатність організму і на самооцінку жінок.

Танцювальна терапія розглядається, як привабливий варіант фізичних вправ, тому що це приємне заняття з невеликими витратами енергії та низьким ризиком травм. Додатково підтверджені переваги регулярних занять танцями включає поліпшення рівноваги, постави, ходи та загальної працездатності. Все це може сприяти підтримувати якісний спосіб життя,

– вважають вчені.