Знайшли простий спосіб позбутися діабету 2 типу

Результати нового дослідження наочно показують, що невелике зниження ваги допоможе ввійти в ремісію діабетикам навіть з індексом маси тіла в межах норми.

В ході щорічних зборів Європейської асоціації з вивчення діабету (EASD) вчені повідомили, що кожна десята людина з діабетом 2 типу в Великобританії має нормальну вагу, і зазвичай лікарі рекомендують їм не знижувати її. У своїй науковій роботі фахівці оцінили, чи може зменшення маси тіла поліпшити показники у цієї групи пацієнтів.

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Нове дослідження діабету

У дослідженні брали участь 12 чоловіків і жінок з діабетом 2 типу, у яких не було проблем з вагою – середній ІМТ становив 24,5. Протягом декількох тижнів добровольці сиділи на строгій дієті, харчуючись низькокалорійними супами й коктейлями та споживали не більше 800 калорій на день.

Зниження ваги допомагає позбутися діабету 2 типу

Після трьох циклів програми учасники втратили 10 – 15% своєї ваги, в середньому – 8,2 кг. У них значно зменшився загальний обсяг жиру в організмі й зокрема в печінці та підшлунковій залозі. Вчені також відзначили зниження рівня тригліцеридів – одного з важливих маркерів ризику серцево-судинних захворювань, – до контрольних значень.

Більш того у 8 з 12 учасників (67%) діабет перейшов в ремісію, тобто рівень цукру в крові нормалізувався без лікарських засобів. Автори дослідження повідомили, що ці результати узгоджуються з висновками попередніх наукових робіт.

Раніше науковці зі США прийшли до висновку, що вживання червоного м'яса підвищує ризик діабету у жінок. Дослідження тривало 8 років.