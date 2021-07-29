Знайшли простий спосіб продовжити життя пацієнтів з раком легенів

Рак легенів – провідна причина онкологічної смертності у світі, на його рахунку понад 11% смертей від злоякісних пухлин. Вчені запропонували простий спосіб продовження життя таких пацієнтів.

Поліпшення виживання при раку легенів – складне завдання. Одним з методів, які дає надії – скринінг хвороби за допомогою комп'ютерної томографії з низькою променевим навантаженням. Але навіть при ранній діагностиці смертність велика.

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Нове дослідження раку легенів

У новому дослідженні вчені перевірили, чи допомагає відмова від куріння продовжити життя пацієнтів, у яких вже діагностовано рак легенів, і сповільнити прогресування хвороби.

У дослідженні брали участь 517 пацієнтів з діагнозом не дрібноклітинного раку легенів. Це найпоширеніший тип цієї пухлини. За пацієнтами спостерігали близько семи років. З них за цей час від причин, пов'язаних з раком померли 53%, хвороба прогресувала у 33,7%.

Відмова від куріння продовжує життя онкопацєнтам

У порівнянні з тими, хто продовжував курити, у тих, хто кинув середня тривалість виживання була на 21,6 місяця довшою (6,6 року проти 4,8 року).

У колишніх курців були вищі шанси прожити п'ять років, у них був довший період життя без прогресування хвороби. Такі ефекти спостерігалися, незалежно від стадії раку та інтенсивності куріння.

Автори пишуть, що не менше 50% пацієнтів з діагнозом не дрібноклітинного раку легені продовжують курити після встановлення діагнозу. Тому боротьба з курінням може дати можливість продовжити життя цих людей.