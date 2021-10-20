Знайшли простий спосіб продовжити життя

Давно відомо, що здорове харчування знижує ризик смерті у ранньому віці. Але вчені вважають, що інтервальне голодування в рази корисніше.

Вчені з університету Вісконсину в Медісоні оприлюднили результати доклінічних досліджень на моделях мишей. Оскільки дослідження проводилось на гризунах, його результати не можна точно перенести на людей.

До теми Який тип харчування виявився найкориснішим для здоров'я: результати здивували вчених

Але попередні дослідження свідчать, що воно має сенс. До прикладу, нещодавно дослідники з університету Іллінойсу в Чикаго виявили, що інтервальне голодування добре впливає на рівень артеріального тиску й інсулінорезистентність, покращує мікробіоту, а в деяких випадках навіть знижує підвищені показники холестерину і тригліцеридів.

Але повернімося до дослідження на мишах – вчені розділили гризунів на 2 групи, скоротивши обсяг споживаних калорій на 30%.

Перша група харчувалась лише раз в день, що забезпечувало приблизно 21-годинне голодування, а друга мала доступ до їжі впродовж всього дня.

Результати дослідження:

Миші, які харчувались 1 раз на день, жили приблизно на пів року більше за тих гризунів, які харчувались низькокалорійною їжею впродовж усього дня.

Зазвичай середня тривалість життя мишей становить близько двох років, але гризуни з першої групи прожили на 25% довше без будь-яких втручань в їхній організм.

Потім вчені додали нову групу мишей, які харчувались без скорочення калорій, але лише впродовж трьох годин на добу.

Тривалість їхнього життя не оцінювали, але інші переваги для здоров'я були аналогічними до результатів мишей з групи, яка дотримувалась інтервального голодування. У них покращився контроль рівня глюкози в крові й стан організму в похилому віці.