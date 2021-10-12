Знайшли простий спосіб сповільнити ріст ракових клітин

Дослідження підтвердило, що вправи можуть пригнічувати ріст ракових клітин і виявило механізм, який стоїть за цим феноменом.

Десятиліття тому лікарі рекомендували пацієнтам з онкологією спокій. Сьогодні немає сумнівів – вправи допомагають людям впоратися з раком. Відомо, що у фізично активних людей рідше розвивається рак. У тих, хто часто займається, кращі результати після лікування цієї хвороби. Однак багато чого залишається невідомим, включаючи те, які вправи найкорисніші.

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Дослідження впливу фізичної активності на рак

У новому дослідженні вчені прагнули уточнити, які саме механізми пов'язують вправи з кращими наслідками при раку. Вони спостерігали за 10 пацієнтами з раком передміхурової залози, які проходили курс антиандрогенної терапії. Так називається вид лікування цієї пухлини, при якому блокують дію чоловічих статевих гормонів на простату.

Учасникам дослідження призначили 12-тежневий курс вправ поряд зі звичайним лікуванням. Він включав різні види вправ: аеробні, силові та для рівноваги. Поряд з цим вони отримували білкові харчові добавки.

Дослідження фокусувалася на рівні міокінів в крові. Це білки, які м'язи виробляють при тренуваннях. Автори дослідження зацікавилися ними, тому раніше було відомо про їхній корисний вплив, в тому числі на імунітет.

Фізичні вправи пригнічують ріст ракових пухлин

Вчені провели аналізи крові учасникам до початку і після 12-тижневого курсу вправ. Вони виявили, що рівень міокінів у них за цей час суттєво підвищився. Щоб уточнити дію цих речовин, вчені провели експерименти, в яких впливали цієї кров'ю на культури ракових клітин в лабораторії.

Коли ми взяли у них кров до і після вправ і помістили в неї живі клітини раку простати, ми виявили суттєве пригнічення росту цих клітин. Ефект був досить значним, що показує, що вправи створюють в організмі середовище, яке перешкоджає росту ракових клітин,

– зазначили автори дослідження.

Вчені відзначили, що міокіни, судячи з усього, не вбивають ракові клітини безпосередньо: вони дають сигнал Т-клітинам, щоб ті атакували злоякісні тканини.

Раніше вчені виявили речовину, яка в комбінації з хімієтерапією запобігає поширенню метастазів від осередкової пухлини.