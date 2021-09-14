Нове дослідження фізичної активності

Від тривожних розладів страждає близько 10% населення планети, жінки – у два рази частіше за чоловіків. Вчені розглядають фізичну активність як інструмент в профілактиці та полегшенні симптомів тривожного розладу.

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У новому дослідженні вчені спостерігали за 385 тисячами людей протягом 21 року. Вони перевірили, чи пов'язаний ризик розвитку тривожності за участю людей у ​​національному лижному забігу на довгу дистанцію. В аналіз включили дані лижників-любителів, які брали участь в забігу з 1989 по 2010 рік, і людей, які не беруть участі в забігах.

Фізична активність зменшує ризик тривожних розладів

Вчені виявили, що у фізично активних людей ризик розвитку тривожного розладу протягом 21 року був на 60% нижчим, ніж у звичайного жителя Швеції. Ці результати були справедливі як для чоловіків, так і для жінок.

Однак вчені виявили деяку різницю між ефектом активного способу життя на чоловіків і жінок. У чоловіків ризик тривожності знижувався однаково, незалежно від їхніх спортивних результатів. У жінок з групи з кращими показниками в лижній гонці ризик тривожності був майже у два рази вищим, ніж в групі з нижчими результатами.

Автори дослідження вважають, що нове дослідження підкреслює ефективність фізичної активності в профілактиці тривожності. На сьогодні це одне з найбільших досліджень цієї теми. Крім того, раніше в наукові роботи включали мало жінок.

Нещодавно науковці виявили, що регулярні вправи в першому триместрі вагітності знижують ризик гестаційного діабету, але фізична активність майбутньої матері має й інші важливі переваги. Якщо жінка багато рухається, вона в буквальному сенсі допомагає своїй дитині дихати.