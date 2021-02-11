Зміни артеріального тику протягом доби шкідливі для здоров'я. Чоловіки, у яких тиск вночі вищий, ніж вдень, схильні до ризику розвитку деменції.

Неправильні зміни тиску протягом доби

Артеріальна гіпертонія – один з факторів ризику розвитку деменції. Деменцією називають різні хвороби, при яких знижуються когнітивні здібності.

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Рівень артеріального тиску у здорової людини не постійний, він часто змінюється. У нормі його найнижчі показники фіксуються вночі. Однак у деяких людей добові зміни тиску "вивернуті": вночі тиск вищий, ніж вдень.

Ніч – критичний період для здоров'я головного мозку. Наприклад, раніше в дослідженнях показали, що вночі з мозку виводяться продукти обміну речовин. Зміни тиску можуть впливати на процес такого очищення,

– пояснюють вчені.

Підвищений нічний тиск та деменція

Вчені висунули гіпотезу, що неправильні добові патерни артеріального тиску можуть збільшувати ризик деменції. Щоб перевірити це, вони проаналізували інформацію про 1000 літніх чоловіків, жителів Швеції, за якими спостерігали протягом 24 років. На момент початку дослідження його учасникам було близько 70 років.

Виявилося, що у чоловіків, у яких артеріальний тиск вночі вищий, ніж вдень, ризик розвитку деменції був в 1,64 раза вищий, ніж у людей з нормальним добовим тиском. Серед інших форм деменції, в учасників з "вивернутим" патерном тиску, була вища ймовірність розвитку хвороби Альцгеймера.

Майбутні дослідження

Автори відзначають, що в їхньому дослідженні брали участь тільки літні чоловіки. Щоб дізнатися, чи справедливі ці висновки для жінок, потрібно провести окрему наукову роботу. Ще одне питання, на який автори дослідження хочуть отримати відповідь, – чи допоможе нічне приймання ліків проти тиску в запобіганні хворобам Альцгеймера.