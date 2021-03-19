Вчені досліджували ризик інсульту у людей, які живуть в районах з різним ступенем озеленення.

Як відбувалося дослідження

Автори дослідження вивчили дані майже 250 тисяч літніх жителів США, які користуються послугами системи медичного страхування Інформацію про здоров'я цих людей вчені зіставили з супутниковими даними про те, наскільки зелені райони, в яких ті живуть. В облік бралися як дерева, так і трава.

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У своїх розрахунках автори враховували й інші чинники ризику, через які може розвиватися інсульт: стать, вік, рівень доходу, цукровий діабет, гіпертонія та інші.

Вплив зелених зон на ризик інсульту

Виявилося, що в порівнянні з людьми, які живуть в менш зелених районах, у жителів найзеленіших районів:

ризик ішемічного інсульту на 26% нижчий;

ризик транзиторної ішемічної атаки (її іноді називають мікроінсультом) на 20% нижчий.

Це дослідження не виявило зв'язку між ризиком геморагічного інсульту (крововиливу в мозок) і тим, наскільки зелений район проживання людини.

Раніше на прикладі цих же учасників показали, що проживання в зеленому районі знижує ризик розвитку інфаркту міокарда.

Чому життя в зелених зонах зменшує ризик серцевих хвороб

Вчені вважають, що для більшості людей природно користуватися зеленими зонами й пішохідними доріжками. Там завжди можна побачити безліч людей, які гуляють або бігають. Жителів зелених районів простіше переконати вести здоровий спосіб життя.

Озеленення допомогло б знизити ризик інсульту відразу у великої кількості людей. На думку авторів дослідження, містам потрібно збільшувати кількість зелених зон і стимулювати людей частіше проводити там час.