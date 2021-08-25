Користь прон-позиції

Прон-позиція – коли пацієнта кладуть на ліжко животом вниз. Її часто використовують для лікування респіраторного дистрес-синдрому (ускладнення багатьох легеневих хвороб). Такий стан сприяє поліпшенню надходження кисню в кров і сприяє зниженню смертності.

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Вчені висунули гіпотезу, що цей метод може бути ефективним у запобіганні погіршення стану важких пацієнтів з COVID-19 і попередити необхідність застосування інтубації зі штучною вентиляцією легенів. Вони провели метадослідження в лікарнях США, Мексики, Франції, Канади, Ірландії та Іспанії.

Нове велике дослідження

У дослідженні брало участь 1 126 пацієнтів, які отримували кисневу підтримку (оксигенотерапію). Учасників розділили на дві групи. Половину з них перекладали на живіт і залишали в цьому положенні на деякий час. Решта під час лікування залишалися на спині. За пацієнтами спостерігали протягом 28 днів.

Зниження необхідності ШВЛ

За цей час інтубація зі штучною вентиляцією легенів потрібна була 33% пацієнтів, які лежали в прон-позиції. У контрольній групі цей показник склав 40%. На думку вчених, результати переконливо доводять, що цей захід допомагає знизити ризик погіршення стану пацієнтів на кисневій підтримці й має і надалі застосовуватися в рутинній практиці.

Вчені відзначили, що лікарям слід забезпечити максимальний комфорт для пацієнта в прон-позиції, щоб він міг залишатися в такому положенні мінімум 8 годин на добу.

Раніше науковці довели, що антикоагулянти зменшують ризик смерті від коронавірусної інфекції, але без призначення лікарі їх не потрібно застосовувати. Такі препарати можуть викликати кровотечу.