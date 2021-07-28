Вчені з університету Південної Каліфорнії вперше оцінили вплив поліпшення якості повітря на когнітивні функції та стан короткочасної пам'яті у літніх людей.

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Як відбувалося дослідження

Фахівці скористалися даними підгрупи учасниць масштабного дослідження WHIMS-ECHO, в якому оцінювалася користь гормональної терапії для когнітивного здоров'я жінок в постменопаузі. В аналіз були включені понад 2,2 тисячі жінок у віці 74 – 92 років, які на момент початку дослідження не страждали деменцією. Спостереження за ними велося з 2008 по 2018 роки.

Автори нового дослідження оцінили вплив ультрадисперсних частинок (PM2.5) і діоксиду азоту (NO2) в різний час в районах, де учасниці проживали в період з 1996 по 2012 роки, і зіставили їх з динамікою зміни когнітивних функцій.

Вплив брудного повітря на когнітивне здоров'я

У більшості жінок за 6,2 року спостережень в цілому було виявлено значне зниження когнітивних функцій, що, за словами вчених, цілком природно для їхнього віку.

Однак зниження впливу дрібних частинок і діоксиду азоту всього на 10% призвело до зменшення ризику розвитку деменції на 14% і 26% відповідно.

Чим більше поліпшувалося якість цього параметра навколишнього середовища, тим позитивніше це позначалося на когнітивному статусі та короткочасній пам'яті.

Контроль якості повітря має великі переваги не тільки в короткостроковій перспективі, наприклад, для здоров'я легенів або зниження смертності, але також може вплинути на функції мозку та уповільнити погіршення пам'яті,

– наголосили автори дослідження.