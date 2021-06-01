Як відбувалося дослідження

Науковці проаналізували дані приблизно 840 тисяч осіб – учасників декількох великих досліджень (британського Біобанку та інших). Щоб уточнити зв'язок між часом пробудження і схильністю до депресії, вчені використовували генетичні методи.

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Вони виявили гени, пов'язані з різними хронотопами (особливостями циркадних ритмів). Потім вони перевірили, як пов'язані ці генетичні варіанти з ризиком депресії. Вчені виділили понад 340 генетичних варіантів, які впливають на хронотип людини. Зараз заведено вважати, що такі генетичні особливості можуть пояснити 12 – 42% вподобань в часі сну.

Близько третини учасників були так званими "жайворонками", тобто у них був ранній хронотип, 9% були "совами". Хронотип інших людей був звичайним.

Вплив раннього прокидання на ризик депресії

Виявилося, що генетичні маркери, пов'язані з раннім підйомом, вказують на низький ризик розвитку депресії. Підйом на кожну годину раніше був пов'язаний зі зменшенням ризику депресії на 23%. У пресрелізі вчені пояснюють, що настільки повинен знизитися ризик депресії, якщо людина, яка зазвичай лягає спати о першій годині ночі, замість цього ляже опівночі та проспить звичайну кількість годин.

Чого виникає зв'язок

Це дослідження не показує, що люди із середнім хронотипом можуть поліпшити настрій таким способом, вважають вчені. Вони також припускають, що антидепресивний ефект раннього підйому здатний пояснити більш тривалий вплив денного світла на організм.

Потенційно він може стимулювати вироблення гормонів, які позитивно впливають на настрій. Крім того, існує гіпотеза, що пізній хронотип сам по собі пов'язаний з ризиком депресії, тому що життя в соціумі підлаштоване під "жайворонків".