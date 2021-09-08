У своєму дослідженні фахівці спостерігали за 35 студентами, у яких в період з січня по травень 2021 року підтвердився коронавірус, і вони десять днів провели на карантині в окремих кімнатах в гуртожитку.

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Нове дослідження вірусного навантаження

Вчені розмістили чашки Петрі в кожному приміщенні, а також спеціальні пристрої для уловлювання аерозолів в повітрі. Кілька разів в день вони зібрали зразки з поверхонь у всіх кімнатах і брали мазки з носоглотки заражених студентів.

Потім дослідники проаналізували всі взяті зразки на наявність вірусу за допомогою ПЛР-тесту. Результати показали чіткий зв'язок між вірусним навантаженням у верхніх дихальних шляхах інфікованого і кількістю вірусних частинок в просторі, де він перебував.

Провітрювання може захистити від коронавірусу

Навіть безсимптомні носії виділяли велику кількість інфекції та потенційно могли нести небезпеку для оточуючих. У міру одужання студентів, коли вірусне навантаження поступово знижувалася, також зменшувалася кількості патогену в аерозолях, які циркулюють в кімнаті.

Автори дослідження також розрахували інтенсивність механічної вентиляції для кожної кімнати та попросили студентів повідомити, як часто вони відкривали вікна. Виявилося, що вірусне навантаження в середньому була вдвічі нижче в тих кімнатах, де було провітрювання.

Нещодавно вчені з'ясували як зменшити ризик зараження коронавірусу в авто. Виявилося, якщо всі вікна машини відкриті, то в салоні утворюються два порівняно незалежних повітряних потоки з кожного боку. Тому такий режим провітрювання потенційно є найбільш безпечним з точки зору ризику зараження, якщо водій і пасажир сидять з різних сторін. Імовірність інфікування водія трохи вища, оскільки повітряні потоки йдуть вперед.