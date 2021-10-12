Знайшли простий спосіб знизити рівень стресу

Вчені з Німеччини вперше провели об'єктивну оцінку зв'язку регулярних медитативних практик і зниження кортизолу, вимірявши рівень цього гормону в волоссі добровольців.

Медитація, яка тисячоліттями була частиною духовної практики в східних релігіях, багаторазово підтвердила свою користь для душевного і фізичного здоров'я.

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Дослідження користі медитації

Щоб отримати більш точні дані, вчені вирішили дослідити рівень кортизолу у волоссі людей, які регулярно медитують. Зазвичай рівень гормону стресу вимірюють в зразках крові, однак цей метод оцінки може давати суперечливі результати, оскільки концентрація кортизолу може змінюватися протягом дня.

Чому обрали волосся для аналізу

Волосся в під час росту зберігає в собі сліди способу життя людини, включаючи молекули безлічі гормонів. В середньому людська волосина зростає щомісяця на один сантиметр, що дозволяє досить точно оцінювати рівень кортизолу в різні проміжки часу.

У дослідженні брали участь три групи по 80 осіб, які протягом 9 місяців 6 разів на тиждень по 30 хвилин практикували медитацію під наглядом фахівців. В ході занять добровольців навчали техніки, спрямованої на поліпшення концентрації, практику усвідомленої поведінки і відсторонення від своїх думок. Щоб порівняти ефективність різних технік, для всіх трьох груп були складені різні програми занять.

Медитація зменшує рівень стресу

Через 6 місяців вчені оцінили рівень кортизолу в волоссі всіх учасників. В середньому рівень гормону знизився на 25%, при цьому в перший місяць спостерігалося лише невелике поліпшення, ефект посилювався з часом. Примітно, що ці показники були порівнянними в усіх трьох групах учасників, тобто не залежали від конкретних технік медитації.

Ще через місяць дослідники знову зібрали зразки волосся добровольців. Виявилося, що концентрація кортизолу у всіх учасників залишилася на стабільному низькому рівні. На думку вчених, це свідчить про те, що для отримання довгострокового ефекту в боротьбі з повсякденним стресом необхідні тривалі заняття медитацією.

Інше дослідження показало, що з антидепресантами найкраще працює правило "чим довше, тим краще". Така стратегія найкраще захищає від рецидивів.