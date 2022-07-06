До такого висновку дійшли дослідники з Каролінського інституту у Швеції та Університет Осло в Норвегії. Вони сатновили, що ризик харчової алергії можна зменшити, якщо дітям з тримісячного віку регулярно давати невеликі порції їжі, що містить арахіс, молоко та яйця.

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Зниження ризику харчової алергії

Харчова алергія, яка може спричинити будь-які алергічні реакції від легких до гострих, небезпечних для життя, вражає 2 – 5% усіх дітей. Деякі дослідження показали, що раннє введення в їжу алергенних продуктів, таких як арахіс і яйце, може знизити ризик харчової алергії у чутливих дітей. Однак доказів того, що це може бути ефективним у дітей загалом, бракує.

Результати нового дослідження показують, що у дітей, яким з раннього віку додавали в їжу ці продукти, ризик розвитку алергічної реакції у віці до трьох років становив 1,1%, у порівнянні з 2,6 відсотками у дітей з контрольної групи.

Найбільш істотно знизився ризик алергії на арахіс, він становив 0,7% в групі втручання у порівнянні з 2% в контрольній групі.

Раннє введення в їжу явно знизило ризик алергії на арахіс, алергії, яка триває все життя і може викликати серйозні реакції та тривогу, яка часто впливає на якість життя,

– зазначили науковці.

Як відбувалося дослідження

Дослідження включало 2397 дітей з Норвегії та Швеції, які були випадковим чином розподілені в одну з чотирьох груп лікування:

перша група отримувала їжу у вигляді регулярних невеликих порцій арахісового масла, молока, пшениці або вареного яйця з тримісячного віку;

друга група отримувала те саме плюс зволожуючі засоби для шкіри;

третина отримувала лише засоби для пом’якшення шкіри;

четвертий не мала ніякого впливу.

Усіх батьків закликали дотримуватися національних інструкцій щодо харчування дітей.