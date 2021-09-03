Знайшли простий спосіб знизити тиск без ліків та шкоди для здоров'я

Силові вправи з власним тілом (статичні або ізометричні) сприяють стабілізації артеріального тиску, однак у вчених були сумніви з приводу їхньої безпеки. Великий метааналіз має хороші новини для гіпертоніків.

Дослідження фізичної ефективності у гіпертоніків

Вчені провели огляд 24 досліджень, в яких оцінювався вплив ізометричних вправ на контроль артеріального тиску. Фахівців цікавило, як саме впливає цей вид фізичної активності на судини та наскільки він безпечний.

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У рандомізованих дослідженнях, які охопив аналіз, взяли участь в цілому 1143 людини, середній вік склав 56 років, співвідношення чоловіків і жінок було приблизно однаковим. У добровольців діагностували артеріальну гіпертензію 1 або 2 ступені.

Дані учасників, які займалися силовими статичними вправами, порівнювали з контрольними групами людей з тим же захворюванням, які отримували тільки лікарську терапію. Автори огляду відзначили, що розглядали тільки дослідження, що тривали майже три тижні – це мінімальний проміжок часу для зміни артеріального тиску.

Вправи безпечні та ефективні для людей з високим тиском

Аналіз даних показав, що під впливом ізометричних вправ систолічний (верхній) тиск в середньому знижується на 6,97 мм рт. ст. діастолічний (нижній) тиск зменшується в середньому на 3,86 мм рт. Центральний аортальний систолічний тиск – найважливіший індикатор серцево-судинних захворювань – знижується в середньому на 7,48 мм рт. ст.

Автори огляду відзначили, що для досягнення стабільного ефекту достатньо приділяти таким вправам всього по 12 хвилин 2-3 рази на тиждень.

Раніше дослідники встановили, що вправи можуть перешкодити розвитку гіпертонії. У людей, які займаються помірними фізичними вправами не менше 5 годин на тиждень в ранньому дорослому віці, вірогідність розвитку гіпертонії на 18% нижча. Імовірність розвитку гіпертонії була ще нижчою для 11,7% учасників, які зберегли свої звички до 60 років.