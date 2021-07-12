Знайшли простий спосіб зупинити прогресування хвороби Паркінсона

Нове дослідження свідчить про те, що танці можуть допомогти затримати прогресування хвороби Паркінсона у пацієнтів з її легкої або середньою формою.

Автори нового дослідження ставили за мету розробити довгострокову стратегію реабілітації пацієнтів з хворобою Паркінсона. Як метод реабілітації вчені вибрали танці.

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Як відбувалося дослідження

Такий вибір був обумовлений тим, що вони надають різнобічну дію на організм: танці стимулюють зір, слух, тактильні та кінетичні відчуття, сприяють поліпшенню рівноваги. Крім того, вони допомагають людям спілкуватися, можуть полегшувати депресію і тривожність.

У дослідженні взяли участь 16 осіб з хворобою Паркінсона з легким або середнім перебігом. Їхній середній вік був 69 років. Понад три роки вони регулярно займалися танцями один раз на тиждень по 1,25 години. До групи порівняння вчені включили 16 осіб того ж віку з аналогічним перебігом хвороби, які брали участь в іншому дослідженні хвороби Паркінсона. Танцями вони не займалися.

Танцювальні заняття відбувалися в супроводі живої музики. Вони починалися з розігріву, тривали роботою з балетним станком і завершувалися танцювальними рухами в залі. Всі учасники працювали над хореографією, вчені регулярно вели відеозапис занять. В кінці дослідження вчені провели детальне опитування учасників, обстежили їх, проаналізували рухи на відео.

Вплив танців на хворобу Паркінсона

Танці одночасно стимулюють ваші слухові, тактильні, візуальні й кінетичні відчуття. До цього додається інтерактивний соціальний аспект. У регулярних вправ таких особливостей немає,

– зазначили науковці.