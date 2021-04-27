Причини геморою

При їхньому патологічному збільшенні, запаленні й тромбозі розвивається геморой. Поширеність цієї хвороби величезна: згідно з деякими звітами – його можна знайти у 86% дорослого населення (включаючи безсимптомний).

Також на тему: Як не переплутати геморой з раком прямої кишки

Автори нового дослідження вказують, що причини геморою досі вивчені погано. В тому числі раніше майже не вдавалося виявити генетичні фактори ризику хвороби, попри те, що спадкову схильність давно вважають імовірною причиною геморою.

Нове дослідження

У новому міжнародному дослідженні вчені проаналізували ДНК приблизно 1 мільйона осіб, щоб визначити які гени можуть впливати на ризик геморою. Цю інформацію вони зібрали з різних біобанків і даних великих досліджень.

Гемороєм страждали близько 220 тисяч осіб, включених в дослідження. Вчені виявили 102 нових генетичних варіанти, пов'язаних з ризиком розвитку геморою. Функції цих генів стосувалися контролю м'якої мускулатури кишківника, а також функціонування його внутрішньої оболонки.

Наше дослідження дозволяє зробити висновок, що механізми геморою криються в порушенні функції гладких м'язів, епітелію і сполучної тканини,

– зазначили науковці.

Автори припускають, що нові дані про біологічні процеси, які стоять за гемороєм, дадуть можливість розробити принципові методи його лікування.

Інші фактори ризику виникнення геморою

Джерело: BMJ