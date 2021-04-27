Знайшли раніше невідомі причини геморою

27 квітня 2021 , 13:07
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Джерело:

Gut

Гемороїдальні вузли – судинні утворення, які мають форму "подушок", вони розміщуються в прямій кишці. Відомо, що вони грають важливу роль в контролі дефекації.

Причини геморою 

При їхньому патологічному збільшенні, запаленні й тромбозі розвивається геморой. Поширеність цієї хвороби величезна: згідно з деякими звітами – його можна знайти у 86% дорослого населення (включаючи безсимптомний). 

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Автори нового дослідження вказують, що причини геморою досі вивчені погано. В тому числі раніше майже не вдавалося виявити генетичні фактори ризику хвороби, попри те, що спадкову схильність давно вважають імовірною причиною геморою.

Нове дослідження 

У новому міжнародному дослідженні вчені проаналізували ДНК приблизно 1 мільйона осіб, щоб визначити які гени можуть впливати на ризик геморою. Цю інформацію вони зібрали з різних біобанків і даних великих досліджень.

Гемороєм страждали близько 220 тисяч осіб, включених в дослідження. Вчені виявили 102 нових генетичних варіанти, пов'язаних з ризиком розвитку геморою. Функції цих генів стосувалися контролю м'якої мускулатури кишківника, а також функціонування його внутрішньої оболонки.

Наше дослідження дозволяє зробити висновок, що механізми геморою криються в порушенні функції гладких м'язів, епітелію і сполучної тканини,
– зазначили науковці.

Автори припускають, що нові дані про біологічні процеси, які стоять за гемороєм, дадуть можливість розробити принципові методи його лікування.

Інші фактори ризику виникнення геморою 

Джерело: BMJ

  • сидячий спосіб життя;
  • ожиріння;
  • брак клітковини в раціоні;
  • тривале сидіння на унітазі;
  • запор;
  • діарея;
  • дисфункція тазового дна;
  • вагітність і пологи.
Автор: Олександр Бевза