Перспективний метод вже вивчають в межах клінічних досліджень на пацієнтах з раком товстого кишківника та прямої кишки.
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Що це за речовина
Група дослідників з Рокфеллерского університету шукала способи для блокування процесу метастазування і виявила молекулу, яка "перекриває" харчування раковим клітинам.
Ми виявили шлях, який сприяє метастазування колоректального раку і ліки, які його пригнічують,
– прокоментував автор дослідження Сохаїл Тавазой.
Що передувало відкриттю
Ще у 2016 році вчені досліджували поведінку ракових клітин в умови нестачі кисню. Виявилося, що при гіпоксії ракові клітини починали виробляти особливий фермент, за допомогою якого запускалося перетворення метаболіту креатину і фосфокреатину. Останній зберігається в м'язах – він необхідний раковим клітинам для виживання і росту.
Деякий час по тому вчені простежили шлях для надходження фосфокреатину і почали працювати над способами для його блокування. Так вони ідентифікували молекулу RGX-202.
Крім того, речовина зберігала свої властивості при використанні зі стандартними хімієтерапевтичними препаратами. Пілотна фаза клінічних випробувань показала, що у людей з прогресуючим колоректальним раком спостерігається аналогічний позитивний ефект у відповідь на RGX-202.
Наукова ілюстрація метастазуючої клітини раку молочної залози / Фото The Rockefeller University
У наступному році команда планує проведення другої фази досліджень за участю добровольців з ще більш важким прогнозом хвороби. Кінцева мета терапії полягає в тому, щоб запобігти рецидиву, підкреслили дослідники.