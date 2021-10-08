Знайшли речовину, яка запобігає метастазуванню раку

Метастази є основною причиною смерті у більшості видів раку, зокрема колоректального, тому рання діагностика та оперативне лікування мають вирішальне значення для життя людини. Зараз же виявили речовину, яка в комбінації з хімієтерапією запобігає поширенню метастазів від осередкової пухлини.

Перспективний метод вже вивчають в межах клінічних досліджень на пацієнтах з раком товстого кишківника та прямої кишки.

Цікаво Хто частіше хворіє на рак – чоловіки чи жінки – і чому

Що це за речовина

Група дослідників з Рокфеллерского університету шукала способи для блокування процесу метастазування і виявила молекулу, яка "перекриває" харчування раковим клітинам.

Ми виявили шлях, який сприяє метастазування колоректального раку і ліки, які його пригнічують,

– прокоментував автор дослідження Сохаїл Тавазой.

Що передувало відкриттю

Ще у 2016 році вчені досліджували поведінку ракових клітин в умови нестачі кисню. Виявилося, що при гіпоксії ракові клітини починали виробляти особливий фермент, за допомогою якого запускалося перетворення метаболіту креатину і фосфокреатину. Останній зберігається в м'язах – він необхідний раковим клітинам для виживання і росту.

Деякий час по тому вчені простежили шлях для надходження фосфокреатину і почали працювати над способами для його блокування. Так вони ідентифікували молекулу RGX-202.

Нові експерименти на моделях мишей показали, що RGX-202 уповільнює ріст пухлини колоректального раку, а також запобігає метастазування в печінку.

Крім того, речовина зберігала свої властивості при використанні зі стандартними хімієтерапевтичними препаратами. Пілотна фаза клінічних випробувань показала, що у людей з прогресуючим колоректальним раком спостерігається аналогічний позитивний ефект у відповідь на RGX-202.



Наукова ілюстрація метастазуючої клітини раку молочної залози / Фото The Rockefeller University

У наступному році команда планує проведення другої фази досліджень за участю добровольців з ще більш важким прогнозом хвороби. Кінцева мета терапії полягає в тому, щоб запобігти рецидиву, підкреслили дослідники.