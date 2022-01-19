Знайшли революційний спосіб лікування найагресивніших форм дитячого раку

Нове дослідження дає надію на лікування нейробластоми – раку, що вражає маленьких дітей, який розвивається у нервових клітинах, та остеосаркоми – раку кістки, який виникає переважно у підлітків та молодих людей.

Найнебезпечніший дитячий рак

Річ у тім, що від однієї третини до половини пацієнтів із цими видами раку або ніколи не реагують на хімієтерапію, опромінення та хірургію, або реагують, але потім мають рецидив. Нині більшість таких хворих помирають.

Увага Ефективні способи, які допоможуть тримати імунітет в тонусі

Згідно з дослідженням, проведеним на мишах під керівництвом вчених Стенфордського університету, комбінація протиракових антитіл серйозно допомагає в лікуванні цих двох важковиліковних дитячих онкологій.

Дослідження на мишах

Експерти ввели мишам із раком антитіла, націлені на два типи імунних маркерів на поверхні ракових клітин. Їх назвали анти-GD2 і анти-CD47, вони разом діяли набагато ефективніше, ніж кожне окремо.

Вчені були здивовані тим, як добре працювала така комбінація з огляду на те, що по одному ці антитіла виявляли себе досить слабо. Через 40 днів після початку експерименту всі миші з нейробластомою, яким вводили окремі антитіла, померли від своїх пухлин, а всі миші, які отримали обидва антитіла, вилікувалися.

Також терапія запобігла поширенню раку у мишей з остеосаркомою. Хоча комбінація антитіл була менш ефективною при цьому захворюванні, але вона запобігла поширенню раку на легені мишей. Це відкриття стало обнадійливим, оскільки метастази у легені є частою причиною смерті при остеосаркомі.

Терапія допомогла і людям

Такі результати призвели до першого клінічного випробування комбінації антитіл. У ньому беруть участь близько 80 дітей, у яких рецидив нейробластоми або у яких нейробластома ніколи не реагувала на лікування, або у яких був рецидив остеосаркоми. Експеримент відбувається у 14 онкологічних центрах США. Лікарі отримали вже перші позитивні результати.

Раніше науковці з'ясували, що з 1999 по 2018 рік захворюваність на рак грудей знизилася. Але вона значно зросла серед жінок у віці від 20 до 39 років.