Відкриття нового людського патогену і випадок зараження коронавірусом людей від свиней багато років тому розширює число коронавірусів, які представляють потенційну загрозу людству. Поки що невідомо, чи можуть вони передаватися від людини до людини. Але існує ризик мутацій, які точно можуть зробити це можливим.

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Що відомо про химерний коронавірус

Декілька років тому в Малайзії виявили сліди інфекції нового коронавірусу групи альфа. Він схожий на той, яким хворіють собаки. Аналіз геному вірусу виявив, що він химерний. Цей химерний коронавірус складається з частин двох ідентифікованих раніше собачих вірусів, одного, що вражає котів і четвертого, який нагадує вірус свиней.

Така химера навряд чи виникла раптово. Скоріше за все, вона розвивалася поступово в середовищі з різними коронавірусами.

Це мозаїка з декількох різних рекомбінацій, які повторялись знову і знову, коли ніхто не бачить. А потім бум – і у вас є таке чудовисько,

– розповів вірусолог з Техаського університету Бенджамін Нойман.

Це перша наукова робота, в якій описана реплікація собачого коронавірусу в людях. І для підтвердження такої здатності необхідно провести більше досліджень. Поки що вченим вдалося виростити цей вірус в пухлинних клітинах собак, але поки не в людських.

На відміну від SASR-CoV-2 й інших людських коронавірусів, немає чітких свідчень того, що цей штам краще пристосовується до людей. Однак, за словами провідної авторки статті та вірусологині Анастасії Власової з Університету штату Огайо, зараження людей від собак може відбуватися набагато частіше, ніж вважалося раніше. Можливо, цей конкретний вірус і не передається від людини до людини, але достеменно це невідомо.

Що відомо про хворих химерним коронавірусом

Науковиця разом зі своїми колегами вивчала зразки тканин 8 дітей, які проживали в селах або передмістях штату Сарауак на Борнео, де регулярно контактували з тваринами й дикою природою.

Ці діти були серед госпіталізованих пацієнтів з пневмонією в період з 2017 по 2018 роки, яких ретельно проаналізували на сліди людських і нелюдських коронавірусів.

Всі діти пробули в лікарні від 4 до 7 днів і одужали.

Що відомо про другий коронавірус

Нещодавно дослідники з Університету Флориди повідомили про перші докази наявності коронавірусу свиней, який вражає людей. У 2014 – 2015 вірус знайшли в сироватці крові трьох гаїтянських дітей, в яких була лихоманка.

Це дельта-коронавірус. Раніше вважалося, що він інфікує лише птахів. Поки у 2012 році на нього не захворіла свиня з Гонконга. Згодом у 2014 році цей вірус викликав великий спалах фатальної діарейної хвороби у поросят в США. Тоді вчені виявили, що він заражає клітинні лінії людей, свиней і курей. Лабораторні дослідження показали, що вірус викликає стійку інфекцію і діарейні захворювання при попаданні в домашню птицю.

Цей вірус вражає як птахів, так і ссавців. Я знаю, що немає інших коронавірусів, здатних на таке,

– розповів один з дослідників.

Коронавірус з Гаїті дещо відрізняється від коронавірусу з Гонконгу. Але вірусологи хочуть перевірити місцевих мешканців на наявність антитіл до нього.

Нагадаємо, що нині коронавірус ділять на 4 види:

альфа, бета, дельта, гама.

Усім нам відомий коронавірус SARS-CoV-2, який став причиною пандемії COVID-19, належить до бета-коронавірусів. До групи бета належать і його "попередники" – SARS-CoV-1 та MERS-CoV.