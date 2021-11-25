Знайшли ще один доказ ефективності ЛСД та галюциногенних грибів у лікуванні психічних розладів

Міжнародне дослідження показало, що вживання малих доз психоделічних засобів, таких як псилоцибін або ЛСД, може допомогти людям, які борються з тривогою та депресією.

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Дослідження, продемонструвало зменшення симптомів тривоги та депресії та збільшення відчуття щастя серед осіб, які повідомляли про споживання психоделічних препаратів у малих кількостях або в мікродозах, у порівнянні з тими, хто цього не робив.

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Мікродозування передбачає регулярне самостійне введення психоделічних речовин у кількостях, достатньо малих, щоб не порушувати нормальне когнітивне функціонування.

У найбільшому дослідженні мікродозування психоделічних речовин взяли учать понад 8500 людей із 75 країн за допомогою анонімної системи самозвіту – приблизно половина дотримувалися режиму мікродозування, а половина – ні.

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Під час порівняння цих двох груп існував чіткий зв'язок між мікродозуванням та меншою кількістю симптомів депресії, тривоги та стресу, що важливо, враховуючи високу поширеність цих станів та значні проблеми, які вони спричиняють,

– зазначили науковці.

Дослідження також є першим, у якому систематично вивчається практика накладання або комбінування мікродоз психоделічних засобів з іншими речовинами, які можуть максимізувати користь.

"Ці висновки доводять користь вживання мікродоз психоделіків для лікування психічних розладів та покращення самопочуття, а не просто для того, щоб отримати кайф", – наголосили науковці.

Раніше науковці виявили, що ЛСД буквально змінює певні функції мозку. Ця речовина відкриває для нього можливість діяти поза рамками, які диктує анатомія.