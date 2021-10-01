Знайшли ще один доказ, що коронавірус значно небезпечніший за грип

Вчені з Оксфордського університету порівняли тривалість і тяжкість наслідків двох важких інфекцій і в черговий раз спростували популярний міф "коронавірус безпечніший за грип".

Нове дослідження наслідків грипу та коронавірусу

Дослідники проаналізували медичні карти 273,6 тисячі американців, у яких підтвердився COVID-19, а також 114 тисяч пацієнтів, які перенесли грип. В цілому вчені виділили дев'ять ключових симптомів, які можуть тривати кілька місяців після одужання від обох вірусних інфекцій.

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Це порушення дихання, болі в животі, тривожність і депресія, біль у грудях і горлі, когнітивні порушення, стомлюваність, головний, м'язовий і інші види болю.

Постковідний синдром трапляється вдвічі частіше

Аналіз даних показав, що довгострокові наслідки грипу – зовсім не рідкісне явище, проте з ними стикаються майже на 50% рідше, ніж після коронавірусу. Так, про тривалі симптоми після грипу повідомили приблизно 30% пацієнтів, у той час, як після COVID-19 – 42% учасників дослідження.

Крім того, неприємні наслідки грипу в середньому проходять значно раніше в порівнянні з коронавірусом. За оцінками вчених, 37% пацієнтів, які перенесли COVID-19 мають хоча б один симптом через шість місяців після зараження.

В кого найчастіше зберігаються негативні наслідки хвороби

В ході дослідження вчені також з'ясували, що характер і частота тривалих симптомів COVID-19 значно відрізнялися в різних групах пацієнтів. Так, люди похилого віку і чоловіки частіше страждають від задишки та порушень когнітивних здібностей, в той час, як жінки й пацієнти молодого віку більше скаржаться на головний біль, тривожність і депресію.

Нещодавно Американська компанія Novavax розпочала випробування нової вакцини, яка буде захищати і проти коронавірусу, і проти грипу. Наразі відомо, що компанія розпочинає тестування препарату за участі людей.