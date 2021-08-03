Вчені пояснюють, що алкоголізм – насправді, ніщо інше як процес навчання і роботи пам'яті. Мозок сприймає алкоголь, як винагороду, і люди вчаться асоціювати його і навіть середовище, в якому п'ємо, з цією нагородою.

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Принцип дії нових ліків

Саме це підштовхнуло науковців до дослідження ролі комплексу mTORC1, що допомагає створювати зв'язку між нейронами, які підсилюють спогади. Вже було відомо вживання алкоголю активує цей фермент в головному мозку.

Рапаміцин Це препарат, який схвалений в США як протираковий та імуннопригнічувальний препарат, який здатний блокувати активність mTORC1. Його протестували на мишах, що мали тягу до спиртного. В результаті терапії вираженість залежності від алкоголю знижувалася.

Але з блокуванням mTORC1 є проблема: цей фермент бере участь не тільки в формуванні спогадів, але і в обмінних процесах в цілому. Тому у людей, які приймають рапаміцин протягом тривалого періоду, часто виявляються побічні ефекти: токсичне ураження печінки та коливання цукру.

Розв'язання проблеми токсичності

Науковці знайшли дві інші молекули, які не мають такого ефекту. Перша молекула – RapaLink-1 – схожа на сам рапаміцин. Тобто, вона гальмує активність ферменту mTORC1. Друга молекула – Rapablock, вона діє як надбудова, стримуюча RapaLink-1 або рапаміцин. Секрет в тому, що молекула Rapablock через свої чималі розміри не проходить через гематоенцефалічний бар'єр.

Він діє як фільтр, який не пропускає в мозок патогени та потенційно небезпечні речовини. Таким чином, поки RapaLink-1 або рапаміцин разом з Rapablock переміщаються по тілу, ефекту немає. Але, діставшись до головного мозку, блокатори ферменту mTORC1 проходять всередину, а Rapablock залишається зовні бар'єру. Це дозволяє уникнути побічних ефектів.

Нещодавно інша група дослідників з'ясувала, що у людей, які п'ють алкоголь в малих дозах, ризик поганих наслідків серцево-судинних хвороб нижче, ніж у непитущих.