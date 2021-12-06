Знайшли ще один фактор, який впливає на ефективність вакцин проти коронавірусу

Вчені виявили, що мікроби в нашому кишечнику регулюють імунітет та впливають на важкість перебігу COVID-19. Більш того, склад мікробіоти безпосередньо пов'язаний з рівнем антитіл після вакцинації проти коронавірусу.

У дослідженні брали участь 138 мешканців Гонконгу від 18 до 67 років, усі вони отримали вакцини SinoVac або Pfizer. Добровольці здали зразки крові та випорожнення до щеплення і через місяць після отримання другого компонента препарату.

Також на тему: Яку вакцину проти коронавірусу найчастіше обирали українці

Склад мікробіому впливає на ефективність вакцин

Потім вчені зіставили рівень антитіл зі складом мікробіоти кишечника кожного учасника. Фахівці виявили прямий зв'язок із низькою імунною відповіддю після вакцинації та відсутністю в кишечнику бактерії Bifidobacterium adolescentis. Цей вид біфідобактерій належать до сімейства пробіотичних і живуть в нашому кишечнику з народження.

Але з часом її чисельність швидко знижується від стресу, антибіотиків і неправильного харчування. Раніше та ж група з'ясувала, що ця бактерія відсутня у кишечнику 85% дорослих мешканців Гонконгу.

Біфідобактерії відіграють важливу роль у стимулюванні роботи імунної системи, створюють захист від патогенних мікробів, синтезують вітаміни та розщеплюють складні вуглеводи. Компенсувати дефіцит чи відсутність Bifidobacterium adolescentis в організмі дуже складно.

Пробіотики в цій справі не допоможуть, взагалі немає якісних досліджень , які б підтверджували ефективність цих препаратів у лікуванні будь-яких хвороб.

На думку вчених, ці результати дають ключі до створення терапевтичних методів відновлення мікробіоти кишечника для підвищення ефективності вакцин.

Чому мікробіом впливає на імунітет

Є два можливі механізми, за допомогою яких наша кишкова мікробіота може посилювати реакцію антитіл на вакцини.