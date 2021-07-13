Як відбувалося дослідження
Нове дослідження провели в Детройті, який розташований на 12-му місці в рейтингу міст з несприятливим навколишнім середовищем в США.
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Вчені з лікарні Генрі Форда проаналізували дані понад 2 тисяч пацієнтів, госпіталізованих з коронавірусною інфекцією в лікарні Детройта. Вони також зібрали інформацію про місця проживання всіх учасників дослідження і дані Агентства з охорони навколишнього середовища про рівні забруднюючих речовин в атмосфері.
Вплив брудного повітря на перебіг коронавірусу
- Результати показали, що пацієнти з найбільш забруднених районів частіше потребували лікування у відділенні інтенсивної терапії та штучної вентиляції легенів.
- Кожне невелике збільшення рівня ультрадисперсних частинок було пов'язане з більш ніж триразовим ризиком потреби в ШВЛ і дворазовою ймовірністю госпіталізації у відділення інтенсивної терапії.
- При цьому автори дослідження не виявили зв'язку впливу забрудненого повітря зі збільшенням смертності пацієнтів.
- Крім того, ультрадисперсні частинки потенційно сприяють поширенню патогену.
Вчені відзначили, що їм ще потрібно з'ясувати, як саме погана екологія пов'язана зі збільшенням тяжкості перебігу COVID-19, але припустили, що тривалий вплив забруднюючих речовин може послабити імунну систему, викликати хронічне запалення і знизити здатність легень до самовідновлення.