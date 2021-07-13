Як відбувалося дослідження

Нове дослідження провели в Детройті, який розташований на 12-му місці в рейтингу міст з несприятливим навколишнім середовищем в США.

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Вчені з лікарні Генрі Форда проаналізували дані понад 2 тисяч пацієнтів, госпіталізованих з коронавірусною інфекцією в лікарні Детройта. Вони також зібрали інформацію про місця проживання всіх учасників дослідження і дані Агентства з охорони навколишнього середовища про рівні забруднюючих речовин в атмосфері.

Вплив брудного повітря на перебіг коронавірусу

Результати показали, що пацієнти з найбільш забруднених районів частіше потребували лікування у відділенні інтенсивної терапії та штучної вентиляції легенів.

Кожне невелике збільшення рівня ультрадисперсних частинок було пов'язане з більш ніж триразовим ризиком потреби в ШВЛ і дворазовою ймовірністю госпіталізації у відділення інтенсивної терапії.

При цьому автори дослідження не виявили зв'язку впливу забрудненого повітря зі збільшенням смертності пацієнтів.

Крім того, ультрадисперсні частинки потенційно сприяють поширенню патогену.

Вчені відзначили, що їм ще потрібно з'ясувати, як саме погана екологія пов'язана зі збільшенням тяжкості перебігу COVID-19, але припустили, що тривалий вплив забруднюючих речовин може послабити імунну систему, викликати хронічне запалення і знизити здатність легень до самовідновлення.