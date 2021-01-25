Знайшли ще один фактор, який збільшує шанси вижити онкохворим

Відсутність якісної допомоги в перший місяць після онкологічної операції призводить до великої кількості смертей в країнах з низьким і середнім рівнем доходів.

Джерело: The Lancet.

Як відбувалося дослідження

У найбільшому подібному дослідженні вчені проаналізували дані близько 16000 пацієнтів з 428 лікарень 82 країн, яким зробили операції через рак молочної залози, раку шлунка або раку кишківника у 2018-2019 роках.

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Автори нового огляду вказують, що в країнах із середнім і низьким рівнем доходів ризик смерті онкопацієнтів після складних операцій в шість разів вище, ніж в розвинених країнах. При цьому в країнах з нижчим виживанням онкопацієнтів в лікарнях менше медичних закладів, які займаються післяопераційним доглядом за хворими.

Післяопераційна допомога зменшує смертність

Так, протягом 30 днів після операцій через рак шлунка і раку кишківника в пострадянських країнах пацієнти вмирали в 3-4 рази частіше, ніж у розвинених країнах. Різниці ж в смерті після лікування раку молочної залози виявлено не було.

Автори дослідження відзначають, що після операцій через рак, ускладнення спостерігаються частіше, ніж при втручаннях в інших випадках. Найкращі результати в лікарнях, які характеризуються високими стандартами післяопераційної допомоги. У пострадянських країнах з установами, які забезпечують догляд після операції, зафіксовано на 7-10 смертей менше в розрахунку на 100 ускладнень.

Дослідження розглядало ризик смерті тільки в перші тижні після операції, але не стосувалося довгострокових результатів. У майбутньому вчені планують закрити цю прогалину.