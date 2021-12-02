Знайшли ще один механізм дії антитіл на віруси: чому це важливо

Вчені виявили новий спосіб, яким антитіла знищують віруси. Це може допомогти розробити нові противірусні препарати, зокрема проти COVID-19.

Як антитіла знищують віруси

Кожен тип антитіл є унікальним і підходить до свого типу інфекції, як ключ із замком. Наприклад, на поверхні коронавірусу є спеціальні структури, схожі на шипи (spikes). Антитіла орієнтуються саме на них, щоби захопити вірус. Обліплений антитілами вірус вже не може проникати у клітини та заражати організм. Цей метод називається бар'єрним.

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Антитіла – що це? Особливі білки, які знаходять та знешкоджують чужорідні структури в організмі. Вони рятують нас від токсинів, бактерій та вірусів. Вважається, що антитіла самі не знищують патогени, лише знешкоджують, налипають на їхню поверхню.

А ось знищують вірус інші білки – імуноглобуліни. Зазвичай людина одужує, якщо всі патогени ліквідовані, або якщо заблоковані антитілами.

У людському організмі до квінтильйону антитіл це мільйон трильйонів. Людський організм не вміє виробляти білки чітко на замовлення, якщо інструкція до їхнього створення не прописана в ДНК. По суті, стикаючись з новою інфекцією, ми починаємо виробляти безліч антитіл, їхня кількість настільки велика, що деякі з них потрапляють у ціль.

Наприклад, вчені нарахували аж 255 типів антитіл, які виробляються у хворих на COVID-19, але тільки 27 з них виявилися ефективними. При цьому вчені зазначили, що у випадку з коронавірусом організм спирався на знання про такий тип інфекції, тобто не діяв зовсім навмання.

Нове відкриття в роботі антитіл

Нове дослідження показує, що антитіла здатні ще й змінювати структуру вірусу, заважаючи йому правильно кріпитися до клітин людського тіла. Вчені експериментували з моноклональними антитілами проти вірусу Зіка та лихоманки Денге, проте вони впевнені, що результати стануть у пригоді й для інших патогенів.

Денге – це лише модельний вірус, який ми використовували в наших експериментах, але ми думаємо, що така стратегія антитіл може бути широко застосовна до будь-якого вірусу. Можливо, антитіла спочатку намагаються нейтралізувати віруси за допомогою бар'єрного методу, а якщо не виходить, вони вдаються до методу зміни структури,

– зазначили науковці.

При цьому для нейтралізації вірусів за допомогою зміни їхньої структури потрібно менше антитіл, ніж класичного бар'єрного методу.

Раніше науковці з'ясували, що вакциновані люди, з проривними інфекціями COVID-19 виділяють менше вірусу, ніж ті, хто не вакцинований та інфікований.