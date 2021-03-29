Знайшли ще один механізм потрапляння коронавірусу в організм

Коронавірус може заражати не тільки клітини верхніх дихальних шляхів, але також травну систему та кровоносні судини. Вчені визначили ще одну мішень для SARS-Cov-2 – клітини порожнини рота.

Автори нового дослідження нагадали, що слина людей заражених коронавірусом містить високу концентрацію SARS-Cov-2, як і мазки зі слизової носа, що використовуються для ПЛР-тестування. Найчастіше патоген потрапляє туди через слиз і мокроту з кашлем або нежитем, проте залишається відкритим питання, звідки береться коронавірус в слині пацієнтів без респіраторних симптомів.

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Потенційна здатність вірусу інфікувати кілька учасників організму може пояснити широкий спектр симптомів, з якими стикаються пацієнти з COVID-19, включаючи такі ознаки, як втрата смаку, сухість у роті або виникнення висипу в порожнині рота,

– повідомили автори.

Як відбувалося дослідження

Дослідники вивчили тканини порожнини рота здорових людей, щоб визначити ділянки, які можуть бути найбільш сприйнятливі до коронавірусу. У деяких клітинах слинних залоз і тканинах, що вистилають ротову порожнину, вчені виявили РНК для двох ключових білків, необхідних коронавірусу для проникнення в організм – рецептор АПФ2 і фермент TMPRSS2.

Після цього експерти проаналізували зразки тканин в роті у живих і померлих пацієнтів з COVID-19 і з'ясували, що у померлих хворих РНК SARS-CoV-2 була присутня в трохи більше ніж половині зразків слинних залоз. Більш того, в тканинах слинної залози двох пацієнтів вчені виявили специфічні послідовності вірусної РНК, що вказують на те, що клітини активно створюють нові копії вірусу. Пізніше дослідники визначили, що інфікована тканина, швидше за все, була джерелом вірусу в слині.

На наступному етапі дослідження вчені взяли зразки слини у восьми безсимптомних носіїв коронавірусу й об'єднали їх зі штучно вирощеними здоровими клітинами. В результаті слина двох пацієнтів заразила здорові клітини. Вчені зробили висновок, що люди з безсимптомним коронавірусом можуть в тому числі заражати інших через слину.

Слина грає важливу роль в поширенні коронавірусу

Нарешті, щоб вивчити зв'язок між такими симптомами, як сухість у роті та втрату смаку, дослідники зібрали слину у добровольців з легким та безсимптомним COVID-19. У тих учасників, які повідомляли про подібні симптоми, вірус був виявлений в слині. Дослідники зробили висновок, що заражені клітини порожнини рота можуть грати більш значну роль в поширенні інфекції в організмі, ніж вважалося раніше.