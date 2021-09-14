Знайшли ще один негативний вплив брудного повітря

Забруднене повітря з вулиці проникає в приміщення. Часто саме там він найдовше впливає на людей. Ступінь його впливу пов'язаний з тим, як вентилюються кімнати та чи фільтрується в них повітря

У новому дослідженні вчені перевірили, як впливає ступінь забрудненості повітря в офісах на мислення і здатність до концентрації людей, які в них працюють.

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Нове дослідження впливу брудного повітря

Вчені спостерігали за 300 офісними працівниками в шести країнах. Учасникам було від 18 до 65 років, вони працювали не менше трьох днів на тиждень, у кожного було постійне місце в офісі.

Робоче місце кожної людини було забезпечено сенсорами, які в реальному часі фіксували забрудненість повітря частками PM2.5, концентрацію вуглекислого газу, температуру і вологість повітря. Вуглекислий газ в науковій роботі був маркером якості провітрювання приміщень.

Також у всіх учасників на телефоні було додаток, за допомогою якого вони періодично проходили когнітивні тести, які оцінюють швидкість мислення, здатність фокусуватися і стан робочої пам'яті.

Брудне повітря негативно впливає на когнітивні здібності

Дослідження показало, що швидкість мислення і здатність до концентрації уваги сповільнювалися, коли збільшувалася концентрація PM2.5 і вуглекислого газу. На робочу пам'ять учасників впливали тільки показники вуглекислого газу. У міру збільшення обох показників, учасники повільніше і гірше справлялися з тестами.

Автори роботи зазначили, що нині вентиляція і фільтрація повітря в приміщеннях – актуальна тема у зв'язку з пандемією COVID-19. Нове дослідження підкреслює важливість очищення повітря в підтримці когнітивних здібностей і продуктивності працівників.

Вчені провели найбільше дослідження про зв'язок шуму дорожнього руху і поїздів з ризиком деменції. Вони вважають, що боротьба з шумом може стати важливою частиною профілактики захворювань, яка супроводжуються цим синдромом.