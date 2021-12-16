Важливість вітаміну В12

В12 важливий для правильного формування еритроцитів, роботи нервової системи та синтезу ДНК. Якщо людина не отримує цієї речовини в достатній кількості з їжею або добавками, то може розвинутись ряд неприємних симптомів: втома, слабкість, запор, втрата апетиту та ваги. Також спостерігаються дезорієнтація та погіршення пам'яті – аж до деменції.

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Люди похилого віку особливо сприйнятливі до дефіциту цього вітаміну. Це відбувається через те, що з віком організм синтезує менше соляної кислоти, що ускладнює засвоєння В12. У зв'язку з цим дефіцит може виникнути у людей зі шлунково-кишковими розладами, такими як целіакія або хвороба Крона.

Дефіцит В12 викликає депресію

Нове дослідження показує, що брак вітаміну В12, якщо його не лікувати протягом 4 років, призводить до депресії у людей похилого віку. Ризик розвитку розладу збільшується на 51%.

Вчені також перевірили, чи подібний вплив має вітамін В9 — фолієва кислота. Проте дефіцит цієї речовини не вплинув на психологічний стан пацієнтів. Цей вітамін також відіграє важливу роль у формуванні та роботі нервової системи.

В яких продуктах найбільше вітаміну В12

Уникнути дефіциту вітаміну В12 допоможуть яйця. Цей продукт містить багато білків та інших важливих речовин. Одне яйце містить близько 7% добової порції В12. Також допоможе молоко: одна чашка містить 18% від добової потреби у вітаміні. Багаті на цю речовину і морепродукти, а також вчені рекомендують їсти яловичу печінку.