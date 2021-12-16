Знайшли ще один негативний вплив дефіциту вітаміну B12

Ірландські вчені з'ясували, що дефіцит вітаміну B12 подвоює ймовірність розвитку депресії у людей похилого віку. Тому для них так важливе збалансоване харчування.

Важливість вітаміну В12

В12 важливий для правильного формування еритроцитів, роботи нервової системи та синтезу ДНК. Якщо людина не отримує цієї речовини в достатній кількості з їжею або добавками, то може розвинутись ряд неприємних симптомів: втома, слабкість, запор, втрата апетиту та ваги. Також спостерігаються дезорієнтація та погіршення пам'яті – аж до деменції.

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Люди похилого віку особливо сприйнятливі до дефіциту цього вітаміну. Це відбувається через те, що з віком організм синтезує менше соляної кислоти, що ускладнює засвоєння В12. У зв'язку з цим дефіцит може виникнути у людей зі шлунково-кишковими розладами, такими як целіакія або хвороба Крона.

Дефіцит В12 викликає депресію

Нове дослідження показує, що брак вітаміну В12, якщо його не лікувати протягом 4 років, призводить до депресії у людей похилого віку. Ризик розвитку розладу збільшується на 51%.

Вчені також перевірили, чи подібний вплив має вітамін В9 — фолієва кислота. Проте дефіцит цієї речовини не вплинув на психологічний стан пацієнтів. Цей вітамін також відіграє важливу роль у формуванні та роботі нервової системи.

В яких продуктах найбільше вітаміну В12

Уникнути дефіциту вітаміну В12 допоможуть яйця. Цей продукт містить багато білків та інших важливих речовин. Одне яйце містить близько 7% добової порції В12. Також допоможе молоко: одна чашка містить 18% від добової потреби у вітаміні. Багаті на цю речовину і морепродукти, а також вчені рекомендують їсти яловичу печінку.