Вейпінг пов'язаний з порушеннями когнітивних здібностей. Це показують два дослідження, проведених вченими з Рочестерського університету.

Вплив вейпінгу та куріння на когнітивні здібності

У першому дослідженні, яке опубліковане в Tobacco Induced Diseases, вчені виявили зв'язок між скаргами на погіршення когнітивних здібностей і вейпінгом серед підлітків. Автори цієї наукової роботи проаналізували дані понад 18 тисяч осіб.

Також на тему: Рак легенів – онкозахворювання з найвищою смертністю: симптоми, профілактика та лікування

Учасники дослідження, які вейпили або курили звичайні сигарети, частіше повідомляли про складнощі з концентрацією уваги, згадуванням і прийняттям рішень. Чим раніше людина починала курити або вейпити, тим більш істотним був зв'язок. Найчастіше про нього повідомляли ті, хто почав у віці від 8 до 13 років.

Друге дослідження, опубліковане в PLoS ONE, було засновано на даних щорічних телефонних опитувань програми "Система спостереження за поведінковими чинниками ризику". Учасників запитували, чи є у них "серйозні труднощі з концентрацією уваги, згадуванням або прийняттям рішень".

В опитуваннях брали участь понад 800 тисяч дорослих людей. Аналіз їхніх даних виявив зв'язок між вейпінгом і скаргами на погіршення когнітивних функцій. Курці й вейпери повідомляли про приблизно однакове погіршення когнітивних функцій у порівнянні з некурцями.