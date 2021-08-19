Знайшли ще один негативний вплив фруктози на здоров'я

Вживання фруктози у великих кількостях змінює роботу кишківникових ворсинок. Через це в організмі може відкладатися більше жиру.

Нині люди їдять набагато більше фруктози, ніж будь-коли раніше. Одна з причин цього – широке використання фруктозного кукурудзяного сиропу в харчовій промисловості.

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У новому дослідженні з'ясували біологічні механізми впливу фруктози на здоров'я. Науковці фокусувалися на тому, як вона діє на ворсинки, якими встелений тонкий кишечник. Завдяки цим ворсинкам, поверхня кишечника збільшується, що сприяє кращому засвоєнню поживних речовин.

Фруктоза змінює кишківник

Вчені провели експеримент на мишах, у ході яких половина гризунів отримувала їжу з високим вмістом фруктози, а інша частина – стандартне харчування. Результати показали, що у мишей, які отримували фруктозу, кишкові ворсинки були довші на 25-40%, ніж у гризунів з контрольної групи. Подовження ворсинок пов'язане з більш інтенсивним всмоктуванням поживних речовин, набором ваги та відкладенням жиру.

Вчені додали, що сама по собі фруктоза не шкідлива – небезпечне її надмірне вживання. Її занадто багато в сучасній їжі, організм людини не пристосований до такого її кількості.

Що вже було відом про шкоду фруктози