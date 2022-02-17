Нове дослідження коронавірусу

Деякі дослідження припускають, що люди з COVID-19 можуть піддаватися підвищеному ризику тривоги та депресії. Але комплексної оцінки проявів психічного здоров’я у людей з коронавірусом протягом року ще не проводилося.

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Щоб вирішити цю проблему, дослідники використали дані з національних баз охорони здоров’я Міністерства у справах ветеранів США. Вони вирішили оцінити стан психічного здоров’я у людей після позитивного результату тесту на коронавірус у період з березня 2020 по січень 2021 року.

Вони порівняли дані 153 848 осіб і зіставили їх з двома контрольними групами без COVID-19. Учасниками були переважно білі чоловіки із середнім віком 63 роки.

Групу COVID-19 розділили на тих, хто був або не був госпіталізований під час гострої фази інфекції, і була зібрана інформація про інші фактори, включаючи вік, расу, стать, спосіб життя та історію хвороби. Потім дослідники спостерігали за всіма трьома групами протягом одного року.

Коронавірус негативно впливає на психічне здоров'я

У порівнянні з неінфікованою контрольною групою, люди з COVID-19 показали на 60% вищий ризик виникнення будь-якого психічного діагнозу.

Коли дослідники окремо досліджували розлади психічного здоров’я, вони виявили, що COVID-19 був пов’язаний з додатковими 24 на 1000 людей із розладами сну протягом року, 15 на 1000 з депресивними розладами, 11 на 1000 зі зниженням нейрокогнітивних функцій. Ризики були найвищими у людей, госпіталізованих під час гострої фази COVID-19, але були суттєві навіть серед тих, хто не був госпіталізований.

Раніше вчені з Данії виявили нову небезпечну мутацію у білку Омікрон штаму SARS-CoV-2. Проблема зокрема у тому, що багато ПЛР-тестів не здатні його виявити.

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