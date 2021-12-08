Скільки потрібно спати

Американський Центр контролю та профілактики захворювань вважає 7 – 8 годин на добу оптимальна тривалість сну для дорослих.

Читайте також: Тривожні розлади: чому найчастіше виникають, як їх вчасно діагностувати й подолати

А великі популяційні дослідження показують, що як короткий, так і дуже тривалий сон пов'язані з підвищеним ризиком серцевих нападів та інсультів, а також прогресуванням атеросклерозу, діабету, ішемічної хвороби серця та інших серцево-судинних захворювань.

Нове дослідження впливу марихуани на сон

У новому дослідженні взяли участь понад 20 тисяч дорослих віком від 20 до 59 років. Дані були зібрані Національним центром статистики охорони здоров'я (NCHS) для оцінки стану здоров'я та харчування дорослих та дітей у Сполучених Штатах.

Марихуана порушує сон

Воно показало, що дорослі, які вживають марихуану понад двадцять днів протягом місяця, на 64% частіше сплять менше 6 годин на добу і на 76% частіше сплять понад 9 годин.

При цьому споживання марихуани менше 20 днів протягом останнього місяця не створювало проблем зі сном, але люди на 47% були схильніші спати по дев'ять і більше годин на добу

Вас може також зацікавити – легалізація марихуани: дивитись відео