Знайшли ще один негативний вплив ожиріння

Нове дослідження канадських учених показало, що когнітивні можливості дорослих погіршуються через ожиріння.

Добре відомо, що надмірна вага погано впливає на здоров'я людини. За даними ВООЗ, підвищений індекс маси тіла (ІМТ) є одним з основних факторів ризику серцево-судинних захворювань, діабету, порушень опорно-рухової системи та деяких онкологічних захворювань. Причому ризик цих проблем зі здоров'ям зростає зі збільшенням ІМТ.

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Але це далеко не всі проблеми, із якими стикаються повні люди. Нове дослідження канадських вчених показало, що збільшення жирових відкладень негативно впливає і на когнітивні здібності людини, особливо на швидкість обробки інформації.

Нове дослідження ожиріння

Вчені оцінили кількість жиру в організмі у 9166 учасників дослідження. Також 6733 особи пройшли магнітно-резонансну томографію (МРТ) для вимірювання абдомінального жиру, який оточує органи. Одночасно в ході МРТ було проаналізовано ділянку мозку зі зниженим припливом крові. У вивченні зв'язку між ожирінням та роботою головного мозку взяли участь люди у віковому діапазоні від 30 до 75 років, трохи більше ніж 56% з них – жінки.

Зайва вага негативно впливає на інтелект

Результати роботи показують, що стратегії щодо запобігання чи зменшення надлишкового жиру в організмі можуть зберегти когнітивні функції

– зазначили науковці.

Крім того, зв'язок між жировими відкладеннями та нижчими когнітивними показниками зберігався, навіть коли експерти брали до уваги серцево-судинні фактори ризику (наприклад, діабет або високий тиск) або судинне пошкодження головного мозку.

Як визначити норму своєї ваги

У цьому допоможе індекс маси тіла (ІМТ). Є проста формула, яка допоможе визначити цей показник для дорослих: ІМТ = вагу поділити на зріст у квадраті. На наявність зайвої ваги вказують показники від 25 до 29,9, якщо у вас ожиріння, показник буде більшим за 30.

Для дітей та підлітків неможливо визначити сталі показники ІМТ, які відповідають нормі для всіх вікових і статевих груп. Тож для них використовують спеціальні таблиці, у яких зазначено нормальні межі для кожного віку.