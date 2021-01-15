Через пандемію коронавірусу значно зросла кількість короткозорих дітей. Це пов'язано з тим, що діти більше часу проводять вдома, перед екранами та книгами.

Вчені проаналізували дані обстеження зору 123 535 дітей у віці від 6 до 13 років з 10 шкіл китайської провінції Шандунь, пише JAMA Ophtalmology.

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Збір даних проводився з 2015 по 2020 рік, їх остаточний аналіз був проведений в липні 2020 року. З 2015 по 2019 роки динаміка збільшення кількості короткозорих дітей була стабільною. У 2020 році, вказують вчені, стався стрибок: частка короткозорих дітей у віці шести-восьми років збільшилася.

Найбільше зросли показники серед шестирічних: з 5,7% до 21,5%. Для старших дітей (10-13 років) цей показник змінився не так помітно.

Чому так відбувається

Автори не ставлять під сумнів те, що зростання поширеності короткозорості пов'язаний з тим, що діти стали більше часу проводити вдома, дивитися в екрани або в книги. Однак деякі деталі залишаються незрозумілими. Наприклад, вчені не можуть дати точну відповідь, чому діти різного віку постраждали неоднаково.

Складно пояснити, зокрема, чому серед молодших дітей, які на карантині роблять менше завдань, зростання поширення короткозорості виявилося найшвидшим. Можливо, діти з цієї групи більш чутливі до зміни зовнішніх чинників.

Що робити

Вчені вказують, що результати їхнього дослідження не говорять про те, що школи не можна закривати на карантин, щоб врятувати зір дітей. Знання про ризики короткозорості повинні допомогти розробити методи попередження в сьогоднішніх умовах. Фахівці вважають, що дітям необхідно зменшувати екранний час, бути на відстані хоча б одного метра від екрана комп'ютера і проводити деякий час поза домом.