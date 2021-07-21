Вчені скористалися базою позовів щодо компенсації збитків у зв'язку з нещасними випадками на роботі з 2001 по 2018 рік, яка містить дані про 11 мільйонів працівників з Каліфорнії. Автори дослідження порівняли цю інформацію з даними про погоду в штаті за той же період.

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Спека провокує нещасні випадки

Дослідження показало, що в дні, коли температура повітря перевищувала 32 градуси Цельсія, ризик ушкоджень на роботі збільшувався на 6 – 9% в порівнянні з днями, коли температура була 10 – 15 градусів.

При посиленні спеки до 37 градусів кількість нещасних випадків збільшувалася на 10 – 15%.

Яка робота найнебезпечніша під час спеки

Найбільш небезпечними спекотні дні були для людей, які працювали на вулиці, наприклад, в сільському господарстві та на будівництвах. Травматизм також збільшувався при роботі в приміщенні: на фабриках ризик каліцтв при температурі вище 35 градусів зростав приблизно на 7% в порівнянні з показниками днів, коли стовпчики термометрів коливалися біля позначки в 15 градусів за Цельсієм.

Кількість травм, пов'язаних зі спекою в Каліфорнії почало знижуватися у 2005 році. Вчені пов'язують це з тим, що в штаті прийняли програму щодо їх попередження. Документ вимагає обов'язкову наявність води, навісів і регулярних перерв (п'ять хвилин кожну годину) при роботі на вулиці по температурі вище 35 градусів.

Вчені виявили, що на роботах, пов'язаних з найбільшим впливом спеки, частіше зайняті люди з бідних районів. Тобто, нерівність накладає відбиток на ризик травм, пов'язаних з високою температурою навколишнього повітря.

Згідно з підрахунками авторів дослідження, в Каліфорнії близько 15 тисяч нещасних випадків на роботі в рік трапляється через спеку. Вчені вказують, що ці дані викликають особливе занепокоєння в контексті зміни клімату: очікується, що жарких днів буде все більше.