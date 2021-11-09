Знайшли ще один негативний вплив ВІЛ на здоров'я людей

У світі живе близько 38 мільйонів людей, які мають ВІЛ. Нове дослідження показало, що вони особливо схильні до серцево-судинних захворювань.

Нове дослідження впливу ВІЛ

Науковці досліджували здоров'я серця та судин 1099 пацієнтів, у яких був діагностований ВІЛ починаючи з 2015 року. Майже всі добровольці були чоловіками (89%), 96% мали вірусного навантаження завдяки терапії.

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Ангіографія серця виявила ознаки ішемічної хвороби серця у 54% учасників, приблизно у чверті з них – у легкій та оборотній формі. Однак у 17% обстеження підтвердило обструктивну хворобу коронарної артерії.

Проблеми з серцем у людей з ВІЛ

Коли вчені проаналізували фактори ризику розвитку серцево-судинних захворювань, виявилося, що кожен четвертий учасник дослідження курить, кожен п'ятий має підвищений рівень холестерину, 42% страждають від підвищеного тиску і практично регулярно приймають високоактивну ретровірусну терапію. І хоча ці препарати підвищують ризик хвороб серця, автори дослідження не виявили зв'язку з цим прийомом.

Ми скоригували дані з урахуванням термінів, які минули з встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції, і виявилося, що жоден із поширених препаратів не асоціюється з погіршенням здоров'я серця,

– наголосили науковці.

Вчені також визначили, що кожні 5 років ймовірність розвитку атеросклерозу у пацієнтів із ВІЛ збільшується на 20%, а ступінь тяжкості захворювання – на 23%. Особливо вразливі чоловіки: у них ризик розвитку атеросклерозу підвищений майже у 2,5 раза і на 95% більша ймовірність тяжкої форми.

Раніше науковці зуміли повністю придушити ВІЛ у піддослідних мишей. Вони домоглися цього за допомогою синтетичних білків, які підсилюють імунну відповідь організму у відповідь на патоген.